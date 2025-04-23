СМИ: Путин предложил остановить бои на Украине по линии фронта

Российский лидер Владимир Путин предложил остановить боевые действия на Украине по нынешней линии фронта в рамках усилий по достижению мирного соглашения с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщает Financial Times, глава России сказал спецпосланнику Трампа Стиву Уиткоффу на встрече в Санкт-Петербурге, которая прошла 11 апреля, что Москва может отказаться от притязаний на районы четырех украинских территорий, которые остаются под контролем Киева. После этой встречи Вашингтон стал выдвигать идею признания российского контроля над Крымом и присоединенными территориями.

Издание отмечает, что предложение Путина стало первым признаком того, что Москва может "отступить от своих максималистских требований для прекращения конфликта". При этом европейские чиновники говорят, что уступка может быть приманкой, чтобы заставить Трампа принять другие требования РФ и навязать их Украине.

Ранее сообщалось, что США предложат Европе признать Крым частью России 23 апреля на переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине в Лондоне.