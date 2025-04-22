Число пострадавших во Владимирской области при детонации снарядов выросло до четырех

Число пострадавших из-за детонации снарядов в военной части в Киржачском районе Владимирской области увеличилось до четырех. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Авдеев, передает корреспондент Накануне.RU.

Двое госпитализированы в Киржачскую районную больницу. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Третий пострадавший госпитализирован в Александровскую районную больницу. Его состояние определено как средней степени тяжести. Еще один пострадавший осмотрен врачами, предстоит амбулаторное лечение.

Оперативный штаб принял решение эвакуировать воинскую часть, семь населенных пунктов и 12 дачных поселков. Эвакуировано в пункты временного размещения порядка 450 человек. Люди обеспечены всем необходимым.

Напомним, 22 апреля во Владимирской области в воинской части произошел пожар, за которым последовала детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Для ликвидации возгорания привлечены штатные пожарные расчеты воинской части и МЧС. По предварительной информации пострадавших нет, причина возгорания – нарушение требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами.

По поручению Министра обороны РФ для установления всех обстоятельств происшествия создана комиссия под руководством заместителя Министра обороны РФ генерал-полковника Андрея Булыги. По итогам проведения разбирательства виновные должностные лица будут привлечены к ответственности.