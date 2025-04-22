XV Евразийский экономический форум в Екатеринбурге посвятили диалогу цивилизаций

22 апреля в МВЦ "Екатеринбург-Экспо" состоялось торжественное открытие юбилейного, XV Евразийского экономического форума молодёжи (ЕЭФМ), темой которого стала "Евразийская синергия: многополярность, интеграция, диалог цивилизаций".

Форум посетили почти 22 тысячи гостей и участников из 116 стран, от Перу до Сербии. Среди них студенты, молодые учёные, ректоры и проректоры ведущих вузов России, а также дипломаты.

У последних мероприятие неизменно вызывает особый интерес. Так, по словам ректора Уральского государственного экономического университета Якова Силина, в "Екатеринбург-Экспо" съехались 70 дипломатов из 35 стран, включая чрезвычайных и полномочных послов. Одним из них стал посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев, который подробно раскрыл заявленную тему форума.

Многополярность, интеграция, диалог цивилизаций и культур — это те темы, которые волнуют человечество в течение многих веков, отметил дипломат. Опыт решения всех этих вопросов есть и у Азербайджана.

Диалог цивилизаций и культур хорошо иллюстрирует тот факт, что синагога, церковь и мечеть во многих районах Азербайджана находятся под одной крышей. Это показатель того, как конфессии могут взаимодействовать и сосуществовать друг с другом, указал Мустафаев.

Страна вносит конкретный вклад в защиту и сохранение памятников религиозного и культурного наследия. Например, Азербайджан финансово поддерживает возведение и реконструкцию мусульманских святынь в Казахстане и Туркменистане. Кроме того, страна активно помогает еврейской и католической общинам.

"Мы помогали реконструкции христианских храмов в регионе Нормандии во Франции и музею Ватикана", — рассказал посол Азербайджана.

Под многополярностью он понимает содействие не только в установлении баланса между ведущими мировыми игроками, но также возможности для проявления себя странам, которые лишены доступа к сырью и ресурсам, и странам, которые долгое время находились под очень тяжелыми последствиями политики колониализма.

В течение четырех лет с 2019 года по 2023 год Азербайджан был страной-председателем "Движения неприсоединения" — влиятельного международного объединения, в состав которого входят около 120 стран мира. Это вторая после ООН международная организация.

"В рамках этого движения мы поставили себе задачу содействовать возвышению голоса стран третьего мира в мировой политике и торговле", — пояснил Мустафаев.

Он рассказал, что Азербайджан был одним из инициаторов борьбы против "вакцинного национализма". В рамках этой борьбы страна инициировала резолюцию Генассамблеи ООН о справедливом и равном доступе стран третьего мира к вакцинам в период пандемии Covid-19. Благодаря этой политике миллионы людей в странах Африки, Латинской Америки и Азии были спасены от страшного вируса и болезни.

"В рамках нашего председательства была активна политика, которая направлена на то, чтобы дать возможность странам "Движения неприсоединения", которые не являются частью какого-либо блока, играть более активную роль в мировой политике", — сказал дипломат.

Еще один вопрос, которому Азербайджан уделяет очень много внимания — борьба с неоколониализмом. Как пояснил посол, ряд стран Запада, например, Франция, до сих пор владеют колониями во всех регионах мира. Поэтому Азербайджан инициировал Бакинскую инициативную группу, которая является площадкой для стран, находящихся под эгидой неоколониализма, для того, чтобы они могли более активно высказывать свою позицию и выводить ее на мировое общественное мнение.

"Мы не знаем, в каком тяжелом положении находятся эти страны, которые лишены ресурсов, экономически более отсталые, живут в более тяжелых экологических условиях", — пояснил Мустафаев.

Не забывая об интеграции совместно с Российской Федерацией и Ираном, Азербайджан работает над реализацией проекта "Международный транспортный коридор "Россия - Юг", который позволит грузам из России, Европы и Ирана пересекать границы друг друга и выводить российские товары и услуги на берега Персидского залива, а иранские — через Азербайджан в Россию и дальше в Европу.

Наконец, еще одна приоритетная задача, которую Азербайджан реализует вместе с Китаем, Центральной Азией, Россией и Ираном — это возрождение Великого шелкового пути.

Все эти действия и формируют вклад "жемчужины Каспийского моря" в решение проблематики интеграции, многополярности и диалога цивилизаций.

К этим темам, по всей видимости, крайне неравнодушен также чрезвычайный и полномочный посол Перу в России Хуан Хенаро дель Кампо Родригес. Он получил от Якова Силина награду за долгосрочное сотрудничество с форумом и УрГЭУ.

Силин среди прочего отметил, что юбилей Евразийского экономического форума молодежи проходит в Год защитника Отечества, в преддверии празднования 80-летия Великой Победы.

"Мы чтим тех, кто защитил мир в 1945-м. Мы гордимся теми, кто сегодня отстаивает честь, свободу и независимость нашего государства. Сегодня Россия вновь встала на защиту мира", — сказал ректор УрГЭУ.

По его словам, кардинальные перемены, связанные с формированием многополярного мироустройства, требуют от всех участников международного сообщества приверженности принципам равноправия, взаимного уважения и учета интересов каждой нации.

Силин поблагодарил Администрацию президента, уральского полпреда Артема Жогу и врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера за поддержку в проведении такого масштабного мероприятия именно на Урале.

Заместитель полпреда в УрФО Борис Кириллов в ходе выступления, в свою очередь, передал обратную благодарность — организаторам форума от Артема Жоги.

"Мы твердо убеждены, что сегодня, когда Россия снова противостоит нацизму, поднявшему свою голову, на этот раз на территории Украины, и ведет специальную военную операцию, только вместе мы можем добиться того, что необходимо сделать. Мы добьемся справедливого мира, и мы все вместе, Россия и ее союзники, ее партнеры, будут двигаться дальше так, как это необходимо", — заявил заместитель полпреда.

По словам Силина, отличительной чертой ЕЭФМ стало то, что он проходит одновременно на площадках еще 14 крупных университетов в России и мире: в Санкт-Петербурге, Калининграде, Хабаровске, Минске, Баку, Астане, Алма-Ате, Оше, Душанбе, Ташкенте, Харбине и Коломбо.