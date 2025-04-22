Международный круглый стол посвященный 80-летию Победы, прошел в Астрахани

Накануне в Каспийском институте морского и речного транспорта им. генерал-адмирала Ф.М. Апраксина в Астрахани состоялся VII Международный круглый стол (конференция) «Логистика как фактор созидания. Глобальный мир: угрозы и возможности. Память поколений», посвященный двум значимым событиям: Дню единения народов России и Беларуси и празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Работа круглого стола (конференции) объединила руководителей, сотрудников и студентов 7 стран мира. Представители более 10 зарубежных научно-образовательных организаций из Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Киргизской Республики и Туркменистана обсудили широкий спектр вопросов, связанных с проблемами геополитики и национальной безопасности в Евразийском пространстве, роли транспортных коридоров в Великой Отечественной войне и перестройки на современном этапе логистических систем, особенности транспортной логистики с учетом биоэкологической системы Каспийского моря. Помимо прочего, также затрагивались социальные аспекты межкультурной коммуникации и вопросы подготовки инженерных кадров, новые направления морской техники.

Представители Республики Беларусь сделали особый акцент на значимости совместных усилий по сохранению исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны, необходимости консолидации усилий по повышению эффективности подготовки будущего поколения специалистов транспортной сферы.

Высшие учебные заведения стран Прикаспия поднимали вопросы обмеления Каспийского моря, необходимости перестройки транспортных коридоров, рассмотрения возможности реализации совместных научных и инвестиционных проектов государств Каспийского региона. Участники круглого стола отметили, что современный мир, в котором мы живем, мог бы и не существовать без беззаветного героизма, подвига граждан наших стран — представителей различных национальностей и вероисповеданий, объединенных Великой Победой.

В завершение мероприятия ученые обсудили и определили направления совместной работы в целях укрепления научного сотрудничества на благо развития воднотранспортной отрасли, сообщает министерство внешних связей Астраханской области.