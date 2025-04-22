22 Апреля 2025
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80-летие Победы Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Международный круглый стол посвященный 80-летию Победы, прошел в Астрахани

Накануне в Каспийском институте морского и речного транспорта им. генерал-адмирала Ф.М. Апраксина в Астрахани состоялся VII Международный круглый стол (конференция) «Логистика как фактор созидания. Глобальный мир: угрозы и возможности. Память поколений», посвященный двум значимым событиям: Дню единения народов России и Беларуси и празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Работа круглого стола (конференции) объединила руководителей, сотрудников и студентов 7 стран мира. Представители более 10 зарубежных научно-образовательных организаций из Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Киргизской Республики и Туркменистана обсудили широкий спектр вопросов, связанных с проблемами геополитики и национальной безопасности в Евразийском пространстве, роли транспортных коридоров в Великой Отечественной войне и перестройки на современном этапе логистических систем, особенности транспортной логистики с учетом биоэкологической системы Каспийского моря. Помимо прочего, также затрагивались социальные аспекты межкультурной коммуникации и вопросы подготовки инженерных кадров, новые направления морской техники.

Представители Республики Беларусь сделали особый акцент на значимости совместных усилий по сохранению исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны, необходимости консолидации усилий по повышению эффективности подготовки будущего поколения специалистов транспортной сферы.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Высшие учебные заведения стран Прикаспия поднимали вопросы обмеления Каспийского моря, необходимости перестройки транспортных коридоров, рассмотрения возможности реализации совместных научных и инвестиционных проектов государств Каспийского региона. Участники круглого стола отметили, что современный мир, в котором мы живем, мог бы и не существовать без беззаветного героизма, подвига граждан наших стран — представителей различных национальностей и вероисповеданий, объединенных Великой Победой.

(2025)|Фото: astrobl.ru

В завершение мероприятия ученые обсудили и определили направления совместной работы в целях укрепления научного сотрудничества на благо развития воднотранспортной отрасли, сообщает министерство внешних связей Астраханской области.

Теги: круглый стол, 80-летие победы, прикаспий


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