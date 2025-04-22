Число взрослых россиян-курильщиков сократилось вдвое

С 2009 года число курящих россиян среди населения старше 15 лет снизилось в два раза: с 39,5% до 18,6%, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. В министерстве считают, что такие результаты дала антитабачная политика.

При этом все равно курение в России остается значительной проблемой, ассоциированной с двумя самыми распространенными причинами смерти – онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ежегодно от курения умирают 240 тыс. человек.

Ранее стало известно, что почти 90% курящих россиян мечтают избавиться от вредной привычки, но не могут этого сделать. Проблемой остается и тот факт, что курить россияне начинают в 14-15 лет.