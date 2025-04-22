Президент Абхазии приедет в Москву на День Победы

Глава Абхазии Бадра Гунба посетит Москву. Это будет в мае.

Он приедет в российскую столицу на День Победы, сообщил РИА Новости посол республики в Москве Алхас Квициниа.

Ранее выяснилось, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев приедет в Москву на 9 мая и примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы. Также выяснилось, что на 80-летие Победы в Москву приедет президент африканского государства Буркина-Фасо Ибрагим Траоре и вьетнамский лидер То Лам. Приглашены президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Венесуэлы Николас Мадуро и другие.