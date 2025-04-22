В Подмосковье врачи разбудили "спящую красавицу"

В Подмосковье врачи вывели девочку-подростка из редкого состояния – гиперсомнии (продолжительный сон, иногда может продолжаться несколько дней).

Девочку доставили в стационар Московского областного центра охраны материнства и детства. Школьницу никто не мог разбудить целый день.

Сначала медики подумали на отравление, но токсикологические анализы показали, что организм ребенка чист. Также не было выявлено органических поражений головного мозга, которые бы привели к такому глубокому и продолжительному сну.

"Врачи применили комплексную терапию, направленную на стимуляцию центральной нервной системы и нормализацию метаболических процессов. Параллельно проводился мониторинг жизненно важных функций организма и осуществлялась поддерживающая терапия", - рассказали в МОЦОМД.

После нескольких дней интенсивного лечения девочка проснулась.

По словам лечащего врача пациентки, врача-психиатра Кристины Федоровны Шкуратовой, причиной такого состояния стала гиперсомния, продолжающаяся от нескольких суток до нескольких недель. Этот синдром оказался лишь проявлением более серьезной патологии, которую обнаружили специалисты психоневрологического отделения – аффективного расстройства - психического заболевания, сопровождающегося у пациентки повышенной сонливостью и депрессивным настроением.

После пробуждения с девочкой начали работать психиатр, невролог, логопед и психолог. Выяснилось, что у подростка был сильный стресс, связанный с проблемами в школе и личными переживаниями. Сейчас состояние пациентки стабилизировано, ее выписали домой.