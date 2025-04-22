В трёх регионах России могут запретить майнинг

В трёх регионах России могут частично или полностью запретить майнинг.

Речь идёт о Карелии, Пензенской области и Хакасии, сообщили РИА Новости в Минэнерго России.

Ранее запрет на майнинг криптовалюты в осенне-зимний период до 2031 г. собрались ввести в Иркутской области, отдельных частях Бурятии и Забайкальского края. Об этом говорится в сообщении кабинета министров по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики. Его провел вице-премьер РФ Александр Новак. Позже Правительство России до 2031 г. запретило майнинг цифровой валюты в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, а также четырёх регионах, присоединённых в 2022 г.