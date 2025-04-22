Мэр Тобольска представил интересы города и региона на встрече с Путиным

Президент России Владимир Путин провел встречу с главами муниципальных образований субъектов Российской Федерации. В ней принял участие глава Тобольска Петр Вагин, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Встреча состоялась в рамках Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России".

"Это значимое и деловое событие, где муниципальное сообщество выбирает конкретные решения, подбирает их. У вас есть возможность друг с другом обменяться наилучшими практиками, для того чтобы эффективнее решать вопросы качества жизни граждан. Абсолютное большинство ваших коллег – это достойные, деятельные люди, которые каждый на своём участке напряжённо трудятся, отдают все свои знания, силы, опыт, для того чтобы развивать и маленький поселок, и большой город, двигаться к новым результатам. Безусловно, ключевым вопросом является объединение всех уровней власти вокруг общих целей”,– сказал президент России Владимир Путин.

Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева вместе с главами муниципалитетов рассказала главе государства о проделанной за год работе, а также поделилась историями лауреатов и победителей премии "Служение".

"Мне выпала высокая честь представлять интересы Тобольска и Тюменской области на встрече с президентом. Мы поделились результатами проекта "Время Героев" и доложили, что в регионе создан "Боевой кадровый резерв". Я отметил, что Тобольск делает особую ставку на туризм и формирование комфортной городской среды. У нас появляются новые объекты образования, спорта, культуры, и сейчас мы приступили к постройке концертного зала с Фестивальной площадью. Участие в форуме принимают еще 14 стран. Тобольск поддерживает повестку и в этой части: мы сотрудничаем с городом Могилев из Республики Беларусь и Лаосом. В рамках форума мы заключим соглашение еще с двумя городами, которые находятся рядом с Тобольском – мы нацелены на выстраивание долгосрочных и конструктивных отношений со всеми близлежащими районами, субъектами и городами", - прокомментировал глава Тобольска Петр Вагин

На форуме будут подписаны соглашения о сотрудничестве Тобольска с Когалымом и Сысертью. Сотрудничество будет направлено на реализацию совместных туристических, ярмарочных и ремесленных проектов.

В эти дни на форуме работает делегация Тюменской области под председательством заместителя губернатора Эдуарда Бакиева.