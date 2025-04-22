Обелиск в память воинов, погибших в годы Великой Отечественной в Перевальске, полностью восстановят

Оренбургские строители ведут работы по восстановлению в Перевальске памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Обелиск был установлен на улице Раздольной в 1970 году в память о 1100 жителях района, расстрелянных и брошенных в шахту немецко-фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны.

В советские годы памятнику был присвоен статус объекта культурного наследия. За годы обелиск сильно обветшал.

"Приближается особенный для нашей страны праздник — День Победы в Великой Отечественной войне. Подготовка к этому важному событию идет в Оренбургской области и в подшефном Перевальском районе. Сохранение исторической памяти — важное направление в подготовке к 9 Мая. Памятные объекты должны быть приведены в порядок. Убрать территорию, озеленить, покрасить, восстановить какие-то элементы — обязательная программа, которая должна быть выполнена ко Дню Победы", — подчеркнул врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев.

В рамках подшефной помощи специалисты из Оренбуржья укрепят основание площадки перед памятником в Перевальске, установят сам памятник, выполнят облицовку постамента гранитом и благоустроят прилегающую территорию. Завершить работы планируется в начале мая — ко Дню Победы.