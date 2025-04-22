Арестовано имущество семьи экс-замгубернатора Ростовской области на 276 млн рублей

Суд в Москве арестовал недвижимость семьи экс-замгубернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева, которого обвиняют в получении взятки.

Общая стоимость арестованного имущества превысила 276,5 млн рублей, сообщает ТАСС.

В списке - квартира в Ростове-на-Дону, несколько нежилых помещений в Ростовской области и Москве, земельные участки, мотоцикл Harley-Davidson FXDRS, автомобиль Land Cruiser 200, итальянское охотничье ружье Benelli Raffaello.

Кушнарев был задержан в ноябре 2024 года при получении взятки в 27 млн рублей. Против него было возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ. Кроме того, во время обысков у него изъяли пистолет "Кольт". По данному факту возбуждено дело о незаконном хранении оружия.

В январе Кушнарева перевели из ростовского СИЗО в изолятор Москвы. По данным правоохранителей, общая сумма взятки, которую он должен был получить, составляла 93 млн рублей.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Следственный комитет якобы направил в Генпрокуратуру "срочный запрос" о снятии неприкосновенности с бывшего губернатора Ростовской области Василия Голубева. Требование может быть связано с расследованием о закупках ростовского Минтранса.