Екатеринбург признали самым спортивным городом-миллионником России

Екатеринбург стал самым спортивным городом из числа городов-миллионников России по версии премии Sports Facilities. Об этом в своих социальных сетях рассказал мэр Алексей Орлов.

По его словам, уральскую столицу удостоили еще шести наград в других номинациях. Среди них - лучшее большое спортивное событие года. Напомним, что в этот раз площадкой для проведения чемпионата России по легкой атлетике впервые в истории стал стадион "Калининец". Дворец водных видов спорта в строящемся Новокольцовском районе стал "Лучшим водным объектом". Награду за "Лучший дворец единоборств" получила Академия единоборств РМК.

Многофункциональная "УГМК-Арена" победила в номинации "Ледовый дворец – открытие года". Лучшей в стране своей ИТ-инфраструктурой также признана "Екатеринбург Арена". Помимо этого, в число призеров номинации "Лучшая спортивная школа с инфраструктурой" вошла академия хоккея "Спартаковец".

"Наш город всегда считался одним из лидеров в спортивной отрасли России. Полученные награды – тому доказательство", – написал градоначальник.