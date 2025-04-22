Марианна Максимовская возглавила VK Видео

Известная российская журналистка и телеведущая Марианна Максимовская назначена генеральным директором платформы VK Видео, которая пытается сегодня стать альтернативой YouTube в России.

В сообщении компании говорится, что "в новой должности Марианна будет отвечать за разработку стратегии платформы и внедрение инновационных форматов контента, ориентированных на современные тренды и потребности аудитории".

"Марианна создала и запустила большое количество успешных телевизионных продуктов, которые были высоко оценены зрителями и профессиональным сообществом. Опыт и экспертиза Марианны в управлении командами, стратегическом развитии медиа-платформ и в продюсировании контента, помогут VK Видео реализовать новые амбициозные проекты и укрепить лидерство среди российских видеохостингов", - добавили в компании.

В этом году VK Видео обогнал YouTube в России (отметим, что американская платформа в РФ фактически блокируется). По данным Mediascope за март, количество ежедневных пользователей VK Видео составило 41,1 млн человек. У YouTube этот показатель снизился до 28,9 млн человек.

Марианне Максимовской, которая должна будет развивать инновационные форматы контента, 55 лет. C 1991 по 2015 год работала на федеральных телеканалах России, включая НТВ, ТВ6, ТВС и РЕН ТВ. В VK перешла из консалтинговой компании "Михайлов и Партнёры", где с 2015 года работала в должности вице-президента, с 2018 года — в должности президента компании.