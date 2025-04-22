Свердловский депутат заверил, что скейт-рампа на памятнике Ленину не может быть принята по ГОСТу

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов жестко ответил своему коллеге по парламенту Александру Ивачеву, который раскритиковал идею превращения памятника Ленину в скейт-парк в Верхней Пышме, которую якобы вынашивают муниципальные власти.

Ранее сообщалось, что в уральском городе памятник Владимиру Ленину превратили в площадку для скейтбордистов, а сам постамент – в рампу для катания. Это возмутило многих. Депутат Госдумы Нина Останина даже потребовала провести проверку законности размещения скейт-парка возле памятника.

Алексей Свалов сегодня дал резкую отповедь Александру Ивачеву во время заседания ЗакСО. Он призвал коллегу для начала разобраться в сути вопроса.

"Скейтеров туда запустили представители одного из СМИ. За деньги договорились с ребятами, они там катались. Изменения, которые там есть, не могут быть приняты с точки зрения эксплуатации этого памятника и постамента как рампы. Потому что есть ГОСТы. Если вы чуть-чуть подвигаетесь и найдете ГОСТы по скейт-паркам, то там даны технические характеристики. Поэтому весь ваш хайп – исключительно деятельность вашей партии. Это мое сугубо личное мнение", – отметил Алексей Свалов.

Он призвал всех "успокоиться, выдохнуть и не истерить".

"И уж тем более вашим представителям в Госдуме не рассказывать про Верхнюю Пышму с точки зрения сохранения истории и наследия Советского Союза. Потому что столько, сколько сделано в Верхней Пышме, ни один из ваших депутатов, которые там есть, в жизни даже не приблизился", - добавил Алексей Свалов.

Напомним, что ранее в администрации Верхней Пышмы назвали скейтбордистов на памятнике Ленину "чьей-то недоброй шуткой".