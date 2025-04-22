На работы по рыбохозяйственной мелиорации в Астраханской области предусмотрено Более 400 млн рублей

Благодаря финансированию из федерального бюджета астраханские специалисты проведут расчистку Обжоровского и впадающего в него Старо-Иголкинского каналов в Володарском районе.

Каналы-рыбоходы расположены в дельте реки Волга. Протяженность Обжоровского канала, который берёт начало в Астраханском государственном природном биосферном заповеднике имени В. И. Ленина составляет 43 км, Старо-Иголкинского – 14,55 км.

Работы, проводимые в рамках госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса», позволят увеличить пропускную способность каналов, что положительно скажется на заходах рыбы. Это, в свою очередь, создаст оптимальные условия для воспроизводства популяции.

С 2019 года в Астраханской области расчищено более 190 км водных объектов. В следующем году работы стартуют еще на пяти водоёмах. В рамках нового нацпроекта «Экологическое благополучие» в регионе будет построено пять новых гидротехнических сооружений в зоне западных подстепных ильменей.

Соответствующее распоряжение по финансированию от Правительства РФ уже вступило в силу. Данные средства будут переданы Росрыболовству.