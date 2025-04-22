22 Апреля 2025
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Образование Вологодская область
Фото: Накануне.RU

В Центре образования «Созвучие» города Вологды стартуют работы по капитальному ремонту

В первом корпусе Центра образования №23 «Созвучие» города Вологды стартовал капитальный ремонт, который проводится по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» Министерства просвещения и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Финансирование предполагает в том числе и использование средств областного бюджета, которые выделены по проекту Губернатора Вологодской области «Детям Вологодчины – комфортное обучение».

«Продолжаем работу по обновлению Центра образования №23 «Созвучие», которую мы начали еще в прошлом году. Тогда нам удалось капитально отремонтировать второй корпус образовательного учреждения – теперь здесь в комфортных условиях занимаются ученики начальных классов нашей областной столицы. Приведем в соответствие с современными стандартами обучения и первый корпус школы: рабочие уже вышли на объект, капитальный ремонт планируем завершить до конца 2025 года», – сказал Георгий Филимонов.

Георгий Филимонов(2025)|Фото: t.me/vologdaoblast

В первом корпусе Центра образования в 2024 году уже обновили фасад, кровлю, установили новые окна. Сейчас подрядчик будет осуществлять полный ремонт кабинетов, коридоров и спортивного зала, создаст новую зону рекреации. В здании обновят инженерные коммуникации, помещения оборудуют новой мебелью. Предстоит также капитальный ремонт пищеблока с предусмотренным увеличением столовой. 

Школа №4 в Ханты-Мансийске(2025)|Фото: Накануне.RU

На данный момент корпус готов к капремонту: специалисты освободили кабинеты от старой мебели, а педагоги провели родительские собрания по поводу перевода детей. Родители с пониманием отнеслись ко временным неудобствам. Все 300 школьников уже переведены на учебу в другие здания на время ремонта. Ученики 9, 10 и 11 классов занимаются в отремонтированном втором корпусе «Созвучия», а дети с 5 по 8 классы – в школу №4, которая находится в шаговой доступности от Центра образования №23.

Теги: центр образования созвучие, георгий филимонов, капитальный ремонт, школьники


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