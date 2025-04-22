Кремль высказался о возможности заключения перемирия на этой неделе

В Кремле прокомментировали слова американского президента о том, что Россия и Украина могут достичь соглашения на этой неделе.

"Мы продолжаем наши контакты с американцами по различным каналам. Тема эта настолько сложная, что, конечно, не стоит ставить какие-то жёсткие временные рамки и пытаться уложить жизнеспособное урегулирование в короткие временные рамки. Это дело неблагодарное. Но работа ведется", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В понедельник президент США Дональд Трамп написал в своей социальной сети, что ожидает заключения перемирия. Он посулил обеим сторонам экономические выгоды от сделки. "Надеюсь, Россия и Украина достигнут соглашения на этой неделе. Тогда обе стороны начнут вести крупный бизнес с Соединенными Штатами Америки, которые процветают, и заработают состояние", - заявил Трамп.