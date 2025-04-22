Кванторианцам Екатеринбурга представили образовательную платформу для подготовки к "Диктанту Победы"

В преддверии Всероссийской акции «Диктант Победы» специальное занятие для юных посетителей кванториума в Екатеринбурге организовал «Ростелеком», в ходе которого презентовали бесплатный образовательный раздел на платформе «Ростелеком Лицей».

На нем собраны 14 тематических видеоуроков, краткие конспекты по ключевым событиям Великой Отечественной войны и пять пробных заданий.

Все материалы для «Ростелеком Лицея» подготовлены лучшими педагогами страны и одобрены Минпросвещения России. Знания можно получать круглосуточно из любой точки страны, где есть интернет.

Елена Комона, директор по работе с массовым сегментом Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком» сообщила: «Образовательная платформа “Ростелеком Лицей” уже зарекомендовала себя у учеников и их родителей. На портале собраны сотни развивающих курсов, уроки из школьной программы, обучающие мультфильмы и лекции на актуальные темы – от финансовой грамотности до робототехники. Безусловно, весь этот материал будет полезен ребятам в предстоящие праздничные дни и летние каникулы».

Подготовиться к главному историческому диктанту страны, который пройдет 25 апреля в офлайн и онлайн-формате, могут все желающие. Контент доступен бесплатно и без регистрации на платформе «Ростелеком Лицей» до 15 мая.