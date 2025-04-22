Власти Югры планируют направить более миллиарда на развитие транспортной системы Арктики

Правительство Югры планирует потратить 1,17 млрд рублей из окружного бюджета на развитие транспортной системы в Арктике. Средства пойдут на субсидирование водных и воздушных пассажирских перевозок в Березовском и Белоярском районах в ближайшие три года, сообщает NEFT.

Изменения в закон предполагают создание единого механизма финансирования арктических перевозок. В его рамках два муниципалитета Югры получат крупные субсидии. Они должны покрыть до 95% расходов на осуществление госпрограммы "Современная транспортная система".

"Проект нацелен на решение основных проблем отрасли регулярных пассажирских перевозок, а именно: повышение качества транспортного обслуживания, обеспечение соблюдения действующих стандартов транспортного обслуживания", - сообщает издание.

В дептрансе подсчитали, что в 2025 году Березовский район получит на развитие воздушного транспорта 235,3 млн рублей, на водный транспорт — 85,6 млн рублей. В Белоярский район направят 60,1 млн рублей на поддержание воздушных перелетов и 11,2 млн рублей — на судоходство.