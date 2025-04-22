Из-за разлива Туры в Свердловской области ограничили движение на трех мостах

На Среднем Урале ограничено движение на трех мостах Слободо-Туринского района.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, это сделано в связи с паводковым разливом реки Тура. Ограничения введены для всех видов транспорта на мостах:

на 1 км автодороги "с. Туринская Слобода – д. Решетникова – д. Сагай";

на 5 км +900 м автодороги "с. Сладковское – д. Макуй";

на 6 км подъезда к д. Барбашина от автодороги "с. Байкалово – с. Туринская Слобода – Туринск".

На опасных участках установлены временные дорожные знаки "Движение запрещено". Экипажи ДПС на месте информируют о правилах поведения в период паводка, ведут контроль за безопасностью и оказывают помощь.

"Перебраться через зоны подтопления в настоящее время возможно паромной переправой или на лодке. Путей объезда данных участков нет", - пояснили в ГАИ и призвали воздержаться от автомобильных поездок в места вероятных подтоплений.

Напомним, сегодня стало известно, что девять свердловских деревень оказались отрезаны от внешнего мира из-за затопления моста на реке Тура в Слободо-Туринском районе.