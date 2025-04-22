В Краснодаре бродячие псы прокусили ребёнку ногу

На Кубани следователи начали расследование обстоятельств нападения собак на ребёнка.

Пользователи соцсетей рассказали о том, что бело было утром 21 апреля на проспекте Чекистов в Краснодаре. На ребёнка напали бродячие собаки, укусив его за ногу. Очевидец отогнал злых животных. Молодому человеку оказана медицинская помощь. Бездомных псов ранее подкармливали местные жители.

Возбуждено уголовное дело о халатности, сообщает управление СКР по Краснодарскому краю.