Китайцы начали выдавать свои товары за южнокорейские, чтобы ввезти их в США

Южная Корея столкнулась с участившимися попытками выдать за корейский экспорт товары, произведенные в других странах. В первую очередь речь идет о Китае, который пытается таким образом обойти заградительные ввозные пошлины США, передает Reuters со ссылкой на таможенное агентство Южной Кореи.

Так, в первом квартале 2025 года было обнаружено таких товаров почти на $21 млн, 97% от них составили поставки в США.

"Во время первого президентства Трампа наблюдался рост числа попыток скрытого экспорта, и мы ожидаем, что аналогичная тенденция сохранится", — сказал Ли Кван У, директор по расследованиям корейской таможни.

Ранее стало известно, что Пекин пригрозил ввести контрсанкции в отношении стран, которые хотят заключить с США договоры с условием взаимного смягчения ввозных тарифов. В Министерстве коммерции КНР считают, что в таких условиях сотрудничать с США – "все равно что просить у тигра его шкуру".

Известно, что администрация Трампа уже включает в предварительные переговоры условие о запрете транзита китайских товаров и запрет на размещение китайских производств на своих территориях.