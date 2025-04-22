Губернатор Томской области сообщил - шествия "Бессмертного полка" 9 мая в регионе состоятся

В День Победы 9 мая в Томской области пройдёт шествие «Бессмертного полка». Об этом сообщил в своем телеграмм-канале губернатор региона Владимир Мазур.

Об этом глава региона сообщил сегодня, 22 апреля, на совместном заседании областной антитеррористической комиссии и оперативного штаба области, где рассматривались организация и проведение праздничных мероприятий по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"В день 80-летия Великой Победы «Бессмертный полк» состоится в двух форматах – на улицах городов и сёл и в онлайн-формате , – кому как удобнее", - отметил глава региона.

Движение "Бессмертный полк" объединяет сотни тысяч жителей Томской области, которые свято хранят память о своих ветеранах, бережно передают историю подвигов своих предков детям, внукам и правнукам.

"В год 80-летия Победы, Год защитника Отечества возобновляем отличную акцию", - подчеркнул Владимир Мазур.

Добавим, что в регионе имеется возможность бесплатно распечатать портрет своего ветерана. Это можно сделать в МФЦ «Мои документы» - https://t.me/mfctomsk/1302.

Губернатор также отметил, что правоохранительным органам, силовым структурам, специальным и экстренным службам нужно быть готовыми к тому, что спецслужбы недружественных государств попробуют испортить главный праздник страны, в том числе и в регионе.