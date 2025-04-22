Роспотребнадзор выявил гепатит в водопроводной воде Асбеста

Роспотребнадзор проверил качество водопроводной воды в уральском городе Асбест. В жидкости был выявлен гепатит.

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Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, на городском водопроводе произошла аварийная ситуация – снижение объема. После этого ведомство усилило контроль качества воды, подаваемой жителям Асбеста. В итоге было установлено несоответствие проб по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, а в пробе от 19 апреля оказалась выявлена РНК вируса гепатита А.

Сразу после этого в образовательные и социальные учреждения города были немедленно направлены рекомендации по профилактике. Как отметили в Роспотребнадзоре, по результатам лабораторных исследований проб, отобранных 20 апреля, качество воды улучшилось, а РНК гепатита А не обнаружена. Тем не менее, людям нужно отстаивать и кипятить водопроводную воду перед употреблением, либо использовать для питья бутилированную.

О ситуации информирован врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

"Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Асбесте находится в пределах средних многолетних значений. Случаи заболевания гепатитом А не регистрировались последние пять лет. Ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора", - заверили в ведомстве.