Юрий Моисеев участвует в работе форума "Малая Родина – сила России"

Второй всероссийский муниципальный форум проходит в Москве, он объединил руководителей муниципалитетов России, депутатов, экспертов, представителей бизнеса, а также зарубежных гостей. В работе форума участвует делегация города Калуги.

Площадка форума предоставляет широкие возможности для обмена передовыми практиками российских муниципалитетов.

«Форум стал ключевой площадкой для обсуждения планов развития территорий. В ходе деловой программы ознакомились с полезными практиками и передовыми методиками эффективного внедрения инвестиционных инициатив на местном уровне. Также обсудили взаимодействие органов муниципальной власти и бизнес-сообщества. На торжественной церемонии были объявлены и награждены победители премии «Служение», – прокомментировал Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.