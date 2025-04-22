Ашманов: "Цифровая грамотность" от мошенников не спасет

Надежды властей на то, что повышение "цифровой грамотности" снизит проблему мошенничества, не имеют оснований. В этом уверен специалист по ИИ, член СПЧ Игорь Ашманов.

Он отмечает, что проблема достигла гигантских масштабов. В январе замглавы Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что в 2024 году россияне перевели мошенникам 250–300 млрд рублей. Причем значительная часть денег ушла военному противнику. А власти до сих пор уповают на то, что если повысить "цифровую грамотность", то проблема многократно уменьшится. Это напрасная надежда, подчеркивает эксперт.

"Это абсолютная туфта. Никакая компьютерная грамотность не работает. Люди, у которых отнимают деньги, были осведомлены, что существуют мошенники и деньги им отдавать нельзя. Деньги отнимают у всех, эта история не щадит ни дворника, ни профессора, ни депутата, ни специалиста по информационной безопасности, а я таких знаю, ни полковников МВД и ФСБ", - говорит Ашманов.

Он рассказал, что разговаривал с генералом МВД, который отвечает за борьбу с компьютерными мошенниками. Там даже используют выражение "под воздействием", имея в виду состояние людей, которые попадаются на удочку. Знания ни при чем. На них уповать бессмысленно. Люди подпадают под влияние других факторов. Так, недавно в Москве был случай, когда чиновнику позвонил лично мэр Сергей Собянин (неотличимый от настоящего) и обвинял в том, что тот поддерживает ВСУ. Тот все отрицал, и тогда "Собянин" сказал: тогда ты переведи нашим ребятам на фронте, чтобы доказать свою позицию. И он перевел 4 млн рублей... на ВСУ.

Одна из причин, считает Ашманов, - сильная зависимость людей от гаджетов. Но более коренная причина - это бесконтрольность при обороте персональных данных. Их требуют все подряд, а базы данных продают. А доступ к персональным данным - это ключ к доверию человека.

Один из приемов, который работает и помогает распознать самого правдоподобного мошенника, - это секретный вопрос: нужно задать такой вопрос, ответ на который знает очень ограниченный круг лиц и который не хранится ни в каких базах данных. Например, как звали нашу умершую собачку и т.п. Так, недавно секретным вопросом защитилась супруга Ашманова Наталья Касперская, которой звонил "следователь прокуратуры" и требовал перевести деньги на лечение человека, которого якобы сбила их дочь, попавшая в больницу. Она задача этой "дочери" секретный вопрос, и та не смогла ответить. Но их дочь действительно попала в больницу две недели назад, то есть данные об этом из больницы были кем-то слиты.