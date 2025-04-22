22 Апреля 2025
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Фото: astrobl.ru

Отец Героя России астраханец Фаиль Бердиев стал лауреатом Всероссийской премии «Служение»

Глава сельского поселения Осыпной Бугор Приволжского района получил статуэтку премии в номинации «Мужество и героизм — на благо служения Родине». Церемония награждения прошла в Москве, участие в ней принял Президент Владимир Путин.

Фаиля Бердиева отметили за создание сообщества «Поддержим наших», сторонники которого оказывают сбор и передачу гумпомощи бойцам СВО. Волонтерское сообщество начало свою деятельность в 2022 году. За этот период активисты собрали более 13 миллионов пожертвований и совершили свыше 25 поездок на территорию СВО. Закупки по заявкам бойцов координирует лично Фаиль Бердиев, ведь он из первым узнает о потребностях ребят на передовой. Его сын, Азамат Бердиев, участвовал в спецоперации с первых дней и героически погиб в 2023 году, спасая сослуживцев. За этот поступок Указом Президента ему присвоили звание Героя России (посмертно).

После трагедии Фаиль продолжил благотворительную деятельность, уделяя внимание в том числе и семьям бойцов.

"Это действительно подлинное служение землякам, соседям, согражданам. И конечно, правильно, что именно так – «Служение» – называется премия, присуждаемая за лучшие проекты и инициативы муниципального сообщества», — отметил Владимир Путин. 

(2025)|Фото: astrobl.ru

Всероссийская муниципальная премия «Служение» учреждена по поручению Президента в 2023 году. Награда присуждается по 10 номинациям представителям муниципального сообщества, внёсшим вклад в решение вопросов местного значения и развитие местного самоуправления. В этом году рассмотрено более 41 тысячи заявок из всех субъектов Российской Федерации.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Теги: премия служение, астраханец, благотворительная деятельность


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