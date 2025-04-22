В Сургуте пассажир выбежал на взлетно-посадочную полосу, чтобы успеть на самолет

В Сургуте житель Дагестана выбежал на взлетно-посадочную полосу, чтобы успеть на рейс Сургут - Махачкала, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.

Инцидент произошел ночью 18 апреля. Мужчина получил посадочный талон и прошел в стерильную зону аэропорта, но свой рейс проспал. Отмечается, что мужчина был трезв. Когда он проснулся, пошел покурить в отведенное для этих целей место на улице и увидел, что к его самолету уже подъехал автобус с пассажирами. Началась посадка.

Желая успеть на свой рейс, мужчина перепрыгнул через забор, помчался на самолет, но был задержан. Заводить на опоздавшего дело не стали, тем не менее, самолет улетел без него.