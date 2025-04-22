Бывший замминистра обороны Булгаков послал воздушный поцелуй Иванову в суде

Бывший замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков послал воздушный поцелуй другому экс-замглавы Минобороны РФ Тимуру Иванову после дачи показаний в Московском городском суде.

Булгаков арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве. Его допросили по делу Иванова, обвиняемого в растрате при покупке паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 млрд рублей из банка "Интеркоммерц". Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

В ходе допроса Булгаков подтвердил, что приобретение ставших предметом спора двух паромов было необходимо для обороны полуострова, а их отбором занималось Минобороны и лично Иванов. По словам источника, после допроса Булгаков "послал воздушный поцелуй Тимуру Иванову". После этого его в сопровождении конвойных этапировали обратно в следственный изолятор.

Иванов был задержан 23 апреля 2024 года на рабочем месте в Минобороны РФ. В июне он был освобожден от должности. Всего в отношении экс-заместителя министра обороны возбуждено три уголовных дела.

Ранее стало известно, что Хамовнический суд направил уголовное дело Иванова в Мосгорсуд, где оно будет рассмотрено в закрытом режиме. Суд удовлетворил ходатайство в связи с тем, что в материалах есть секретный документ, содержащий государственную тайну.