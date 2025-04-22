В ДНР выявлены нелегальные мигранты

В ДНР прошла масштабная проверка на предмет нелегальной миграции, сообщили в МВД по региону.

В Донецке с прошлого года тоже появились трудовые мигранты из Средней Азии. Не все из них работают легально. За время рейдов полицейские проверили около 450 объектов строительства, торговли, общественного питания и мест компактного проживания иностранцев. Выявлено более 200 административных правонарушений и даже 12 уголовных преступлений.

Наиболее распространенное административное нарушение — нарушение правил пребывания в РФ. Среди уголовных дел — шесть случаев фиктивной постановки на учет и шесть — использования поддельных документов.

Всего установлено 190 фактов нарушения правил въезда в РФ. В ДНР каким-то образом оказались даже иностранцы, которым наложен запрет на въезд в страну.

