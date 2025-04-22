22 Апреля 2025
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Общество Вологодская область
Фото: Накануне.RU

«Социальные няни» станут помощниками для многодетных и студенческих семей Вологодчины

В комплексных центрах социального обслуживания населения Вологодской области функционирует новая услуга - «Социальная няня», которая организована в рамках нацпроекта «Семья».

«Поддержка молодых семей - в периметре нашего особого внимания. Мы создаем условия для их процветания и преумножения, а также для обеспечения достойного ухода и воспитания детей. В этом помогают не только меры социальной поддержки при рождении детей, но и новые сервисы, которые востребованы в регионе. К примеру, облегчаем жизнь родителям благодаря «социальным няням» – это услуга по кратковременному присмотру и уходу на дому, ей уже пользуются 69 многодетных и студенческих семей с малышами от одного года до трех лет», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Георгий Филимонов(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Важно отметить, что услуга по кратковременному присмотру за детьми предоставляется семьям на дому бесплатно. Каждая семья может воспользоваться ею восемь раз в месяц, до двух часов в день. Заявление на получение данной услуги можно подать в комплексном центре социального обслуживания населения по месту жительства.

Одним из первых к предоставлению услуги «Социальная няня» подключился Комплексный центр социального обслуживания населения города Череповца и Череповецкого района «Забота». При этом, данная поддержка будет предоставляться многодетным и студенческим семьям региона во всех муниципальных образованиях Вологодской области.

По нацпроекту «Семья» для молодых семей Вологодчины, в которых родится третий или последующий ребенок, также единовременно предоставляется 300 тысяч рублей и еще целый ряд мер поддержки, которые действуют в рамках программы Губернатора Георгия Филимонова «Семья – оплот Русского Севера».

Набережная Исети в центре Екатеринбурга(2024)|Фото: Накануне.RU

Так, единовременная поддержка на четвертного и последующих детей составляет 150 тысяч рублей. Женщинам, родившим первого ребенка в возрасте до 25 лет, положено 100 тысяч рублей однократно, а для одного из родителей-студентов – компенсация стоимости обучения до 91 тысяч рублей в год.

Кроме того, 500 тысяч рублей единовременно могут получить нуждающиеся в жилых помещениях семьи, где третий ребенок или последующие дети родились не раньше 1 января 2024 года – выплата предоставляется после достижения ребенком полутора лет.

Теги: социальные няни, многодетные, студенческие семьи, георгий филимонов


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