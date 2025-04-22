22 Апреля 2025
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Фото: Накануне.RU

"Это нечисть": ХК "Автомобилист" намерен жестко бороться со спекулянтами

Директор екатеринбургского ХК "Автомобилист" Максим Рябков на пресс-конференции по итогам сезона объявил, что клуб намерен жестко бороться со спекулянтами, которые перепродают билеты на матчи команды.
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"Мы мониторили все проблемы, возникающие в части онлайн-продаж. Сразу хочу сказать, что люди, которые пытались злоупотребить этими вещами – а такие есть во всей сфере развлечений – они, безусловно, будут найдены. А некоторые уже найдены. Мы готовим очень серьезные шаги, включая правовые", - отметил функционер.

Он признался, что сейчас законодательная база в России не предполагает никаких наказаний за перепродажу билетов на спортивные мероприятия.

"Как только человек получает доступ к билету на хоккейный матч, он волен с ним делать все, что захочет. Хочет – сам пойдет, хочет – выкинет, хочет – продаст по любой цене, которой он считает нужным. У нас нет, к сожалению, никаких правовых механизмов для защиты от таких людей", - посетовал Рябков.

Директор пообещал, что клуб приложит усилия для исправления ситуации.

"Наша задача – максимально усложнить для этой нечисти, которая старается наживаться на любви людей к хоккею, доступ к покупке билетов. К сожалению, люди очень хорошо технически оснащены. Для них это ключевой бизнес, основной источник их доходов. Они оснащены серьезным оборудованием. Мы сейчас привлекаем наших технических специалистов и будем вести очень серьезную работу", - заверил Максим Рябков.

Напомним, также сегодня он подвел итоги завершившегося сезона и назвал их неудовлетворительными.

Теги: Автомобилист, билеты, спекулянты, Рябков


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