В Москве подорожало элитное жильё

В столице России подорожало элитное жильё. Имея сумму в, условно, 100 млн руб., можно купить на 15 "квадратов" меньше, чем раньше.

К концу марта 2025 г. стоимость «квадрата» в элитных новостройках в Москве впервые превысила 2 млн руб., увеличившись за год на 30%. А так называемый индекс миллиона за это же время снизился на 23%. Год назад, в конце марта 2024 г., на 100 млн руб. в элитных новостройках Москвы можно было купить 63 "квадрата", в конце марта 2025 г. – уже 48, пишет РБК.

Впрочем, это не помешало тому, что за январь общий объём вложений в элитную недвижимость Москвы составил 25-30 млрд руб. Это примерно вдвое больше, чем год назад. Высокий спрос на такие объекты вызван тем, что состоятельные граждане, столкнувшись с трудностями при выводе капитала после начала специальной военной операции и нестабильностью курса рубля, стали инвестировать в покупку дорогого жилья в российской столице.