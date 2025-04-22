22 Апреля 2025
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Происшествия Москва
Фото: Накануне.RU

В московской школе мальчика избили до потери сознания за неформальный вид

В Москве восьмиклассника избили за неформальный вид до потери сознания. СКР возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство".

"В социальных медиа распространяется информация о том, что в Москве подростки жестоко избили сверстника. Сообщается, что банда давно держит школу в страхе, но администрация не принимает мер", - говорится в сообщении Следственного комитета.

На ситуацию обратили внимание и в Госдуме, правда, без конкретных предложений по решению проблемы.

"Увещевания, беседы, внутришкольный учёт... К сожалению, как показывает практика, все эти попытки "погрозить пальчиком" на распоясавшихся агрессоров вообще не действуют. Подобными инцидентами должны вплотную заниматься правоохранительные органы и ответственные чиновники, которым уже направлены обращения. Нужны адекватные выводы и реальные меры воздействия, как на самих "онижедетей", так и на их родителей", - написал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов.

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская заявила, что вопросом занимается департамент образования и науки столичной мэрии. "Хочу подчеркнуть, что подобной ситуации не место ни в школе, ни в жизни в целом. Подробные комментарии будут даны по итогам официальной проверки", — написала уполномоченный по правам ребёнка в Москве в своём Telegram-канале.

Ранее в столичном департаменте образования заявили о создании комиссии по расследованию случившегося и пообещали привлечь виновных к ответственности.

Теги: избиение, насилие, школа, подростки


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