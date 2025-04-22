В Сургуте подросток погиб на пожаре в бане

В Сургуте возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка на пожаре на дачном участке дачного кооператива "Виктория", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Погиб 16-летний подросток. 14-летний школьник госпитализирован. Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности". Для установления причин и обстоятельств произошедшего назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. По уголовному делу проводятся следственные действия. Ход расследования находится на контроле в аппарате следственного управления.

По данным МЧС Югры, сегодня, в 04.28 поступило сообщение о пожаре в бане. Когда первые подразделения прибыли на вызов, горения и задымления не было. Сотрудники МЧС передали медикам двух пострадавших детей. Однако один из подростков погиб. В результате пожара повреждена электропроводка, вещи, закопчен предбанник.

К тушению пожара привлекались 26 сотрудников и восемь единиц техники, в том числе от МЧС России 14 сотрудников и четыре единицы техники.