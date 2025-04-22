В Ватикане опечатали резиденцию скончавшегося Папы Римского

В Ватикане опечатали покои скончавшегося Папы Римского Франциска – этого требует регламент на случай смерти понтифика. Печати установлены на апартаментах Апостольского дворца и Дома Святой Марфы – резиденции Папы Римского.

Накануне вечером тело 88-летнего покойного Папы Римского Франциска поместили в гроб в часовне Дома Святой Марфы. Было зачитано свидетельство о смерти, его зачитал кардинал Кевин Фаррелл, камерленг Католической церкви.

С 22 апреля начнется прощание с Франциском, и в этот же день пройдет собрание кардиналов, на котором будет выбрана дата похорон, сообщает сайт Vatican News.

Папа Римский Франциск скончался 21 апреля. Предварительно причиной смерти стал инсульт. Несколько последних недель глава католической церкви сильно болел. На Пасху он произнес перед верующими проповедь.