Бойцы ВС РФ освободили Горнальский Свято-Николаевский монастырь

Бойцы группировки войск "Север" освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области.

"Сопротивление противника было сломлено", - сообщил РИА Новости источник в группировке.

Ранее российская армия штурмом взяла Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь в Курской области, где засели ВСУ. SHOT писал, что около 200 ВСУшников были ликвидированы российскими военными.

Сообщалось, что украинские военные пытались вывести свои подразделения в населенный пункт Горналь, опасаясь окружения.