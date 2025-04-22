Владимир Мазур призвал томичей активно голосовать за проекты благоустройства территорий по нацпроекту

Жители Томской области могут проголосовать и тем самым сделать свой выбор объекта благоустройства по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Голосование проходит на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru или в мобильном приложении "Госуслуги. Решаем вместе". Отдать свой голос можно до 12 июня. Принять участие в голосовании смогут все жители Томской области, начиная с 14 лет.

Губернатор Томской области Владимир Мазур призвал земляков активно поучаствовать в этом проекте.

«Призываю жителей нашей области принять активное участие в голосовании, внести вклад в позитивные перемены территорий. За годы проекта у нас в регионе преобразились 323 общественных пространства. Это парки и скверы, детские и спортивные площадки, зоны для развлечений и семейного отдыха — все выбрали сами жители на открытом голосовании. Давайте продолжим эту отличную традицию!» — обратился к томичам губернатор.

В голосовании в этом году участвует 61 проект региона, расположенных практически по всей области. В некоторых муниципалитетах предлагается сразу несколько проектов благоустройства: в Томске — 12, в Стрежевом — 8, в Томском районе — 7, в Асиновском районе и Северске — по 5 проектов, в Зырянском и Кожевниковском районах — по 3, в Александровском, Колпашевском и Чаинском — по 2.

Голосование жителей Томской области поможет выбрать 43 проекта-победителя, благоустройство которых пройдет в 2026 году.

Волонтеры благоустройства, которые будут работать в общественных локациях, готовы будут помочь с выбором и проконсультировать томичей.

Стоит напомнить, что всероссийское онлайн-голосование проводится в стране пятый год подряд по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», которая с 2025 года вошла в новый президентский нацпроект «Инфраструктура для жизни».

В Томской области в 2024 году в голосовании по объектам благоустройства приняло участие рекордное число жителей — почти 260 тысяч человек. И регион удостоился I Национальной премии как лучший субъект РФ по вовлечению волонтеров в развитие комфортной городской среды.

Среди территорий, которые в прошлом году обрели новый современный и комфортный облик — 12 томских скверов, парков, рощ и аллей; Сквер любви, семьи и верности в Каргаске, сквер у памятника воинам Великой Отечественной войны в Колпашеве; Музейная площадь в Нарыме Парабельского района, где был проведен первый этап благоустройства.