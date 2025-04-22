2025-й станет худшим годом по выдаче ипотеки в РФ за последние восемь лет

2025-й может стать худшим для рынка ипотеки в России за последние восемь лет. Число выданных кредитов по итогам года сократится на 30-40% - до 0,8-1 млн, при этом более 80% будет выдано по льготным программам, такими как семейная ипотека (средняя ставка 8,5-9,5%).

В стоимостном выражении рынок упадет на четверть или больше – до 3,3-3,7 трлн руб. Средний ежемесячный платеж превысит 35 тыс. руб., а средний чек превысит 4 млн руб., таковы выводы агентства "Национальные кредитные рейтинги".

Эксперты отмечают, что тренд был задан в 2024-м году, когда годовое снижение выдачи ипотечных кредитов составило 37% от уровня рекордного 2023 года. Существенный вклад в ситуацию внесли отмена льготной "ковидной" ипотеки для всех и рост ключевой ставки.

"Рыночные ставки фактически стали запретительными, достигая 30% и даже выше. Мы не ожидаем заметного роста доли таких кредитов в структуре выдачи до снижения ключевой ставки до 15-16%, после которого рыночные ипотечные ставки могут вернуться на уровень ниже 20% и спрос на ипотеку в целом будет восстанавливаться", - заключают эксперты агентства.