СМИ: Киев готов отказаться от 20% территорий

Украина в рамках урегулирования конфликта, по-видимому, готова отказаться от 20% территорий, сообщает газета New York Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации.

Отмечается, что пока это будет считаться признанием "де-факто", а не "де-юре".

Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что переговоры между США и Россией по поводу урегулирования конфликта на Украине сосредоточены на территориальном вопросе. Речь идет о пяти регионах, которые Москва считает своими, но Киев не готов это признать. Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что территориальный вопрос является ключом к разрешению конфликта, и сейчас формируются возможные варианты решения, они станут центральными в переговорах, которые он ведет с Кремлем от имени Дональда Трампа. И пока статус территорий является камнем преткновения в возможной сделке.