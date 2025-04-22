22 Апреля 2025
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

В России готовятся начать сокращать количество платных мест в вузах

Систему поступления на платные отделения факультетов российских вузов могут ужесточить уже в 2026-ом. Специалистов, которые не сильно нужны рынку, станет меньше. Законопроект, наделяющий Правительство России такими полномочиями, Госдума может принять в первом чтении уже до конца мая, а в окончательном – до конца весенней сессии.
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Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава, объясняя, почему документ нужен, говорит, что сегодня в стране избыток юристов, экономистов и некоторых других профессий, которые молодёжь получает за деньги. Потом такие специалисты никуда не могут устроиться и остаются невостребованными на рынке труда.

"Поэтому это очень своевременная инициатива. Государство должно иметь возможность регулировать подготовку специалистов, которые необходимы для развития страны", - сказал "Известиям" политик.

Глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова считает, что новые нормы будут способствовать решению проблемы дисбаланса на рынке труда и дефицита квалифицированных кадров.

Ранее президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам февральского заседания Совета по науке и образованию. Одно из них гласит, что Минобрнауки могут наделить правом решать, сколько будет в том или ином образовательном учреждении платных мест. Список поручений Правительству России опубликован на сайте Кремля.

В середине марта министр науки и высшего образования России Валерий Фальков предложил сократить количество платных мест в вузах Москвы и Санкт-Петербурга. Эту идею отстаивает также председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая говорит о том, что огромное количество платных мест в двух столицах ведет к оттоку студентов из регионов. Она считает, что надо принимать студентов столько, сколько нужно по нужным специальностям, а остальные "пусть учатся у себя дома". "Где родился - там и пригодился", - сказала она.

В Москве - 1 млн студентов, это очень много, сказала Матвиенко. Это количество не обусловлено никакими реальными потребностями, но обусловлено сложившейся практикой вузов, которые ранее в погоне за прибылью увеличили число платных мест без наличия соответствующих условий - материальной базы, профессорско-преподавательского состава. И "начали штамповать специалистов по профессиям, которые не нужны".

"Вместо истории успеха, на которую рассчитывали родители, посылая из глубинки ребенка учиться в Москву, получалась история неудачников, которые идут работать менеджерами в торговые сети. Они уже к себе домой не вернутся, как же - в Москве учился", - рассказала Матвиенко.

Теги: Госдума, платное место, платное обучение, вузы


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