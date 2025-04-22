250 человек из 54 регионов станут участниками Всероссийского слета волонтеров-поисковиков в Тюмени

250 человек из 54 регионов станут участниками Всероссийского слета волонтеров-поисковиков в Тюмени, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Всего было подано 717 заявок.

Интенсивные занятия для добровольцев пройдут в регионе с 20 по 27 мая. Основная цель Всероссийского слёта - объединить усилия волонтеров, в том числе с представителями МЧС, МВД и СК.

"Сейчас заказываем билеты для всех участников, а уже ровно через месяц мы встретимся в Тюменской области, где и пройдут грандиозные учения", - отметил руководитель департамента взаимодействия с региональными отделениями и развития волонтерской деятельности Национального центра Гиорги Булиа.

В Тюменской области подготовкой к этому событию занимается рабочая группа. Ранее объекты, на которых будет проходить форум, осмотрели представители Национального центра помощи детям.

Соглашение о сотрудничестве между Тюменской областью и Национальным центром помощи детям заключено в декабре 2024 года. Это соглашение открывает новые возможности для взаимодействия в вопросах защиты детей. Особое внимание – интернет-безопасности и помощи юным тюменцам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.