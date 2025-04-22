Два человека пострадали при взрыве газа в многоэтажном доме в Махачкале

Два человека пострадали при взрыве газа в многоквартирном доме в Махачкале, сообщает ГУМЧС РФ по Дагестану.

ЧП произошло в десятиэтажном панельном доме на десятом этаже по адресу ул. Бейбулатова, 4. Пожара после взрыва не последовало, уточнили в МЧС.

Пострадавших доставили в ожоговый центр. Обрушений в доме нет, выбиты две оконные рамы. Эвакуация жильцов не проводилась.

25 марта из-за утечки газа произошел взрыв в многоэтажке на улице Гапцахской в Махачкале. Пострадали четыре человека. Из дома были эвакуированы 150 человек. В результате взрыва повреждения получили около 50 автомобилей. Кроме того, выбито более тысячи окон в 8 многоквартирных домах. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Задержан мастер ремонтно-эксплуатационной службы газового хозяйства.В администрации Махачкалы сообщали, что жилой дом, в котором произошел взрыв, входил в реестр незаконно возведенных.