Противники мусорного полигона в Сысерти показали, как выглядит ручей, который "не заметило" Минприроды

Жители Сысертского района, где хотят построить мусоросортировочный завод "Екатеринбург - Юг", показали, как выглядит безымянный ручей, который при согласовании проекта в 2023 году так и не смогли обнаружить при проведении инженерных изысканий ни специалисты минприроды Свердловской области, ни фирма концессионера.

Безымянный ручей - местные жители называют его "Народный" или "Дальний ключ" протекает недалеко от деревни Андреевка. Ранее замминистра ЖКХ Свердловской области Егор Свалов заявлял, что "водных объектов" на месте строительства нет, инженерные изыскания проведены, а земельный участок является самым подходящим для завода.

Вот только на участке ручей есть, и активисты сняли его на видео.

"Чудеса! Разве можно такой ручей не заметить? Нельзя! О чем это говорит? Это говорит о недостоверных, недобросовестных изысканиях, которые принимались в расчет региональными МинЖКХ и Минприроды. Не преступление ли это? Это подлог должностных лиц. Вывод: земельный участок у деревни Андреевка не подходит по законодательству под объект ТКО. Нельзя ключ и ручей, болото и водосборную чашу "засунуть в трубу" за бюджетные немаленькие деньги", - написали активисты.

Ранее активисты официально зафиксировали ручей в Росреестре. Позднее ФГБУ "Уральское УГМС" провело собственную проверку и подтвердило вероятную угрозу окружающей среде при строительстве и эксплуатации мусоросортировочного завода. Оказалось, что водных объектов, которые могут быть загрязнены, гораздо больше, и затрагивают они не только Свердловскую, но и Челябинскую область.