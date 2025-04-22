В России вырос спрос на авиабилеты в бизнес-класс

В первом квартале года россияне стали чаще покупать билеты в бизнес-класс самолёта, основными клиентами являются сотрудники нефтегазового сектора, банков и юркомпаний, а также премиальные туристы. Рост составил 12%.

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В общем объёме всех корпоративных перевозок доля бизнес-класса достигла 4% против традиционных 3%. Основная доля авиабилетов оформлялась на рейсы "Аэрофлота" (84% всех корпоративных перелетов), доля S7 – 12%, Utair – 2%.

Билет в одну сторону в среднем стоит 71,5 тыс. руб., что на 4% дешевле 2024 г., но на 29% выше допандемийного уровня, пишет "Ъ".