Бросивший младенца в сугроб блогер Косенко не смог оспорить заочный арест

Московский городской суд признал законным решение о заочном аресте блогера Сергея Косенко, который бросил в снег своего ребенка и снял это на видео.

"Постановление Басманного районного суда Москвы оставлено без изменения", - сообщается в карточке уголовного дела.

В январе 2024 года блогер-миллионник выложил в своих соцсетях ролик, где он кидает новорожденного сына в снег. Перед публикацией видео Косенко пообещал снять самое популярное видео в инстаграме (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией). К комментариях блогеру начали угрожать заявлением в опеку. В ответ Косенко попытался оправдаться — мол, он бросил куклу. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении него.

Косенко вменяют покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Напомним, он числится в розыске в России. В январе 2025 года Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера.