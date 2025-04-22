В Москве начали дешеветь квартиры в новостройках

В Москве начали дешеветь квадратные метры в новостройках. Застройщики хоть и продолжают говорить о повышении цен, но в реальности вынуждены предоставлять скидки на фоне охлаждения рынка.

Так, в первом квартале 2025 года один квадратный метр в столичной новостройке в среднем подешевел на 5% относительно того же периода 2024-го года – до 395 800 руб., пишут "Ведомости" со ссылкой на оценки "Циан". Такая же ситуация складывается и в Подмосковье.

Стоит отметить, что тренд не распространяется на элитное жилье – оно дорожает. Стоимость элитных новостроек в Москве за три месяца 2025 года выросла на 30% в годовом выражении, впервые превысив 2 млн руб. за 1 квадратный метр. При этом сделки в среднем совершаются по стоимости "чуть ниже": в районе 1,64 млн руб. за 1 кв. метр. Эксперты отмечают, что в то же время годом ранее квартиры в элитных новых домах в Москве, наоборот, чуть дешевели и стоили в районе 1,5-1,6 млн руб. за 1 кв. метр.