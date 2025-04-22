Минпромторг собрался ограничить ввоз в Россию ноутбуков и серверов HP и Fujitsu

В Министерстве промышленности и торговли России решили, что в страну надо меньше импортировать ноутбуков и серверов HP и Fujitsu. Это может помочь российским производителям увеличить продажи вычислительной техники.

В проекте изменений к постановлению №506 "О товарах (группах товаров), в отношении которых не могут применяться…" Минпромторга говорится, что министерство предлагает исключить из списка параллельного импорта ноутбуки и серверы американской компании Hewlett Packard (HP) и японской Fujitsu. При этом другая продукция этих вендоров по-прежнему разрешена для ввоза без разрешения правообладателя.

По словам источников "Ъ", в настоящее время изменения к постановлению №506 находятся на стадии межведомственного согласования. Дату публикации приказа определят по итогам завершения этой процедуры.