Авиарейс в Сочи из Екатеринбурга задерживают больше чем на 10 часов

В екатеринбургском аэропорту Кольцово вновь задерживается вылет рейса в Сочи. На этот раз задержка составляет больше 10 часов.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, речь идет о рейсе DP-340 авиакомпании "Победа". По расписанию самолет должен был отправиться в Сочи сегодня в 6 часов 10 минут. Однако теперь планируемое время вылета – 16 часов 40 минут.

Причиной задержки стало позднее прибытие воздушного судна. Всего на авиарейс ожидается 176 человек. Пассажиры были извещены о ситуации, прибывших размещают в гостинице. Транспортная прокуратура начала проверку.

Напомним, в начале апреля вылет в Сочи из Екатеринбурга задержали на 12,5 часов.