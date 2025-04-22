Обсуждается новый вариант использования маткапитала

Российские власти обсуждают новый вариант использования материнского капитала.

Предлагается разрешить тратить средства на продукты "семейных инвестиций", а именно — на накопительное страхование жизни и программу долгосрочных сбережений. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков положительно оценил инициативу. Он считает, что это была бы хорошая поддержка семейных инвестиций.

Как заявил вице-президент Всероссийского союза страховщиков по страхованию жизни Глеб Яковлев, по предварительной информации, Минфин поддерживает эту идею. По его словам, обсуждения различных конфигураций продукта, а также дополнительных льгот и стимулов.

Обсуждается и возможность использовать маткапитал для финансирования ИИС-3, открываемого для ребенка по программе "семейных инвестиций", которую предложил глава государства Владимир Путин.

Идею позволить использовать маткапитал для продукта семейных сбережений поддержали в "Росгосстрах Жизни", "МАКС-Жизнь", "Совкомбанк Страховании Жизни", "Ренессанс Жизнь" и Freedom Finance Global, сообщают "Известия".

Доля долгосрочных сбережений россиян в общем объеме их сбережений должна вырасти не менее чем до 40%. Это должно произойти к 2030 году. К 2036 году эта доля должна увеличиться до 45%.